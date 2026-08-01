سعر Binancians اليوم

السعر المباشر لمشروع Binancians (BINANCIANS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BINANCIANS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BINANCIANS.

يحتل Binancians حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 83,572، مع عرض متداول قدره 1.00B BINANCIANS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BINANCIANS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00177691، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BINANCIANS بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و+5.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Binancians (BINANCIANS)

القيمة السوقية $ 83.57K$ 83.57K $ 83.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 83.57K$ 83.57K $ 83.57K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Binancians هي $ 83.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BINANCIANS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.57K.