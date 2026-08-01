سعر BILLBOARD اليوم

السعر المباشر لمشروع BILLBOARD (BILLBOARD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BILLBOARD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BILLBOARD.

يحتل BILLBOARD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,721.66، مع عرض متداول قدره 937.54M BILLBOARD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BILLBOARD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BILLBOARD بمقدار +2.02% خلال الساعة الماضية و-11.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BILLBOARD (BILLBOARD)

القيمة السوقية $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K إمداد دورة التداول 937.54M 937.54M 937.54M إجمالي العرض 937,536,462.207294 937,536,462.207294 937,536,462.207294

القيمة السوقية الحالية لـ BILLBOARD هي $ 14.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BILLBOARD يبلغ 937.54M، مع إجمالي عرض 937536462.207294. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.72K.