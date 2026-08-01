سعر BFIC Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع BFIC Coin (BFIC) اليوم هو $ 0.238257، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BFIC الحالي إلى USD هو $ 0.238257 لكل BFIC.

يحتل BFIC Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 450,252، مع عرض متداول قدره 1.89M BFIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BFIC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 50.26، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.120209.

على المدى القصير، تحرك BFIC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BFIC Coin (BFIC)

القيمة السوقية $ 450.25K$ 450.25K $ 450.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M إمداد دورة التداول 1.89M 1.89M 1.89M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BFIC Coin هي $ 450.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BFIC يبلغ 1.89M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.00M.