معلومات سعر BENJAMIN (BENJI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00011286 $ 0.00011286 $ 0.00011286 24 ساعة منخفض $ 0.00011362 $ 0.00011362 $ 0.00011362 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00011286$ 0.00011286 $ 0.00011286 24 ساعة مرتفع $ 0.00011362$ 0.00011362 $ 0.00011362 عالية طوال الوقت $ 0.00477446$ 0.00477446 $ 0.00477446 أدنى سعر $ 0.00007169$ 0.00007169 $ 0.00007169 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

سعر BENJAMIN (BENJI) في الوقت الحقيقي هو $0.00011359. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BENJI بين أدنى سعر $ 0.00011286 وأعلى سعر $ 0.00011362، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBENJI على الإطلاق هو $ 0.00477446، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007169.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BENJI +0.01% على مدار الساعة الماضية، -0.03% على مدار 24 ساعة، و -0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BENJAMIN (BENJI)

القيمة السوقية $ 53.17K$ 53.17K $ 53.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.58K$ 113.58K $ 113.58K إمداد دورة التداول 468.14M 468.14M 468.14M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BENJAMIN هي $ 53.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BENJI يبلغ 468.14M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.58K.