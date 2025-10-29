سعر BENJAMIN المباشر اليوم هو 0.00011359 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BENJI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BENJI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BENJAMIN المباشر اليوم هو 0.00011359 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BENJI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BENJI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار BENJAMIN

سعر BENJAMIN (BENJI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BENJI إلى USD:

$0.00011359
0.00%1D
USD
مخطط أسعار BENJAMIN (BENJI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:07:13 (UTC+8)

معلومات سعر BENJAMIN (BENJI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00011286
24 ساعة منخفض
$ 0.00011362
24 ساعة مرتفع

$ 0.00011286
$ 0.00011362
$ 0.00477446
$ 0.00007169
+0.01%

-0.03%

-0.05%

-0.05%

سعر BENJAMIN (BENJI) في الوقت الحقيقي هو $0.00011359. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BENJI بين أدنى سعر $ 0.00011286 وأعلى سعر $ 0.00011362، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBENJI على الإطلاق هو $ 0.00477446، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007169.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BENJI +0.01% على مدار الساعة الماضية، -0.03% على مدار 24 ساعة، و -0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BENJAMIN (BENJI)

$ 53.17K
$ 53.17K$ 53.17K

--
$ 113.58K
$ 113.58K$ 113.58K

468.14M
1,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ BENJAMIN هي $ 53.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BENJI يبلغ 468.14M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.58K.

سجل سعر BENJAMIN (BENJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BENJAMIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BENJAMIN مقابل USD هو $ -0.0000028239 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BENJAMIN مقابل USD هو $ -0.0000130835 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BENJAMIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.03%
30 يوم$ -0.0000028239-2.48%
60 يوم$ -0.0000130835-11.51%
90 يوم$ 0--

ما هو BENJAMIN ( BENJI )

The First AI Agent on STORY, focusing on DeFAI

As the first AI agent on STORY, Benjamin is uniquely positioned to deliver transformative value by acting as both a gateway and facilitator for user interaction within the STORY ecosystem. Through its DeFAI Layer and Entry Layer, Benjamin aims to bridge the gap between users and DeFi & IPFi opportunities while fostering ecosystem engagement and growth.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر BENJAMIN (USD)

كم ستكون قيمة BENJAMIN (BENJI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BENJAMIN (BENJI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BENJAMIN.

تحقق الآن من توقعات سعر BENJAMIN!

عملة BENJI إلى العملات المحلية

توكنوميكس BENJAMIN (BENJI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BENJAMIN (BENJI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BENJI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BENJAMIN (BENJI)

كم يساوي BENJAMIN (BENJI) اليوم؟
سعر BENJI المباشر في USD هو USD 0.00011359، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BENJI إلى USD الحالي؟
سعر BENJI إلى USD الحالي هو $ 0.00011359. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BENJAMIN ؟
القيمة السوقية لعملة BENJI هي $ 53.17K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BENJI؟
العرض المتداول لتوكن BENJI هو 468.14M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BENJI؟
حقق BENJI سعرًا قياسيًا قدره 0.00477446 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BENJI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00007169 BENJI.
ما هو حجم تداول BENJI؟
حجم تداول BENJI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BENJI هذا العام؟
قد يرتفع BENJI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BENJI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:07:13 (UTC+8)

تحديثات BENJAMIN (BENJI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

