سعر Believe اليوم

السعر المباشر لمشروع Believe (BELIEVE) اليوم هو $ 0.00116689، مع تغير بنسبة 4.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BELIEVE الحالي إلى USD هو $ 0.00116689 لكل BELIEVE.

يحتل Believe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,493,614، مع عرض متداول قدره 1.28B BELIEVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BELIEVE بين $ 0.00113014 (أدنى) و$ 0.00122658 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.356908، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BELIEVE بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و-16.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 132.14K.

معلومات سوق Believe (BELIEVE)

القيمة السوقية $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M الحجم (24 ساعة) $ 132.14K$ 132.14K $ 132.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M إمداد دورة التداول 1.28B 1.28B 1.28B إجمالي العرض 1,279,992,951.020255 1,279,992,951.020255 1,279,992,951.020255

القيمة السوقية الحالية لـ Believe هي $ 1.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 132.14K. العرض المتداول لـ BELIEVE يبلغ 1.28B، مع إجمالي عرض 1279992951.020255. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.49M.