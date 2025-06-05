سعر Beevo (BEEVO)
سعر Beevo (BEEVO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.26K. يتم تحديث سعر BEEVO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beevo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Beevo خلال اليوم هو -1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Beevo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beevo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beevo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beevo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beevo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-1.19%
-99.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community.
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