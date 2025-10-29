معلومات سعر Beaver (BEAVER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -2.47% تغير السعر (7 أيام) -3.95% تغير السعر (7 أيام) -3.95%

سعر Beaver (BEAVER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BEAVER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBEAVER على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BEAVER -0.49% على مدار الساعة الماضية، -2.47% على مدار 24 ساعة، و -3.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Beaver (BEAVER)

القيمة السوقية $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Beaver هي $ 20.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEAVER يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.63K.