سعر Bear On Pole اليوم

السعر المباشر لمشروع Bear On Pole (BOP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOP.

يحتل Bear On Pole حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,908.49، مع عرض متداول قدره 961.71M BOP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00373512، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOP بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و-44.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bear On Pole (BOP)

القيمة السوقية $ 17.91K$ 17.91K $ 17.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.91K$ 17.91K $ 17.91K إمداد دورة التداول 961.71M 961.71M 961.71M إجمالي العرض 961,712,401.315898 961,712,401.315898 961,712,401.315898

القيمة السوقية الحالية لـ Bear On Pole هي $ 17.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOP يبلغ 961.71M، مع إجمالي عرض 961712401.315898. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.91K.