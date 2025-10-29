معلومات سعر BaseShake (BASESHAKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00127074 $ 0.00127074 $ 0.00127074 24 ساعة منخفض $ 0.00153612 $ 0.00153612 $ 0.00153612 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00127074$ 0.00127074 $ 0.00127074 24 ساعة مرتفع $ 0.00153612$ 0.00153612 $ 0.00153612 عالية طوال الوقت $ 0.00373689$ 0.00373689 $ 0.00373689 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.87% تغير السعر (1يوم) -8.74% تغير السعر (7 أيام) +7.16% تغير السعر (7 أيام) +7.16%

سعر BaseShake (BASESHAKE) في الوقت الحقيقي هو $0.00134816. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BASESHAKE بين أدنى سعر $ 0.00127074 وأعلى سعر $ 0.00153612، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBASESHAKE على الإطلاق هو $ 0.00373689، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BASESHAKE +4.87% على مدار الساعة الماضية، -8.74% على مدار 24 ساعة، و +7.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BaseShake (BASESHAKE)

القيمة السوقية $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BaseShake هي $ 1.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BASESHAKE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.35M.