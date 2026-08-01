سعر BasedHype اليوم

السعر المباشر لمشروع BasedHype (BASEDHYPE) اليوم هو $ 0.00668003، مع تغير بنسبة 2.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BASEDHYPE الحالي إلى USD هو $ 0.00668003 لكل BASEDHYPE.

يحتل BasedHype حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 66,802,361، مع عرض متداول قدره 10.00B BASEDHYPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BASEDHYPE بين $ 0.00634806 (أدنى) و$ 0.00670412 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01997093، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0034058.

على المدى القصير، تحرك BASEDHYPE بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+57.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.05.

معلومات سوق BasedHype (BASEDHYPE)

القيمة السوقية $ 66.80M$ 66.80M $ 66.80M الحجم (24 ساعة) $ 65.05$ 65.05 $ 65.05 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 66.80M$ 66.80M $ 66.80M إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BasedHype هي $ 66.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.05. العرض المتداول لـ BASEDHYPE يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.80M.