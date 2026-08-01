سعر BasedAI اليوم

السعر المباشر لمشروع BasedAI (BASEDAI) اليوم هو $ 0.0121341، مع تغير بنسبة 7.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BASEDAI الحالي إلى USD هو $ 0.0121341 لكل BASEDAI.

يحتل BasedAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 432,744، مع عرض متداول قدره 35.67M BASEDAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BASEDAI بين $ 0.01121125 (أدنى) و$ 0.01212493 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.12، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00770439.

على المدى القصير، تحرك BASEDAI بمقدار +1.46% خلال الساعة الماضية و-3.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 310.85.

معلومات سوق BasedAI (BASEDAI)

القيمة السوقية $ 432.74K$ 432.74K $ 432.74K الحجم (24 ساعة) $ 310.85$ 310.85 $ 310.85 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 432.74K$ 432.74K $ 432.74K إمداد دورة التداول 35.67M 35.67M 35.67M إجمالي العرض 35,669,420.0 35,669,420.0 35,669,420.0

القيمة السوقية الحالية لـ BasedAI هي $ 432.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 310.85. العرض المتداول لـ BASEDAI يبلغ 35.67M، مع إجمالي عرض 35669420.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 432.74K.