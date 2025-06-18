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سعر Based SPX6900 (SPX6900) المباشر لليوم هو USD 0.00042991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 413.67K . يتم تحديث سعر SPX6900 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based SPX6900 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Based SPX6900 خلال اليوم هو -5.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 962.23M

أداء سعر Based SPX6900 (SPX6900) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based SPX6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based SPX6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based SPX6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based SPX6900 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Based SPX6900 (SPX6900)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based SPX6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00039767$ 0.00039767 $ 0.00039767 24 ساعة مرتفع $ 0.00045474$ 0.00045474 $ 0.00045474 عالية طوال الوقت $ 0.00085201$ 0.00085201 $ 0.00085201 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -5.35% تغير السعر (7 أيام) -14.23%

معلومات سوق Based SPX6900 (SPX6900)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: