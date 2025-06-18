سعر Based SPX6900 (SPX6900)
سعر Based SPX6900 (SPX6900) المباشر لليوم هو USD 0.00042991. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 413.67K. يتم تحديث سعر SPX6900 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Based SPX6900 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Based SPX6900 خلال اليوم هو -5.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 962.23M
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خلال اليوم، كان سعر Based SPX6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based SPX6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based SPX6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based SPX6900 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Based SPX6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-5.35%
-14.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵
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