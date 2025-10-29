سعر Based Moron المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MORON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MORON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Based Moron المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MORON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MORON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Based Moron

سعر Based Moron (MORON)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MORON إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Based Moron (MORON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:06:39 (UTC+8)

معلومات سعر Based Moron (MORON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر Based Moron (MORON) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MORON بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMORON على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MORON -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Based Moron (MORON)

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

--
----

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Based Moron هي $ 12.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MORON يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.95K.

سجل سعر Based Moron (MORON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Moron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Moron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Moron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Moron مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-5.58%
60 يوم$ 0-24.60%
90 يوم$ 0--

ما هو Based Moron ( MORON )

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Based Moron (MORON)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Based Moron (USD)

كم ستكون قيمة Based Moron (MORON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Based Moron (MORON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Based Moron.

تحقق الآن من توقعات سعر Based Moron!

عملة MORON إلى العملات المحلية

توكنوميكس Based Moron (MORON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Based Moron (MORON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MORON والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Based Moron (MORON)

كم يساوي Based Moron (MORON) اليوم؟
سعر MORON المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MORON إلى USD الحالي؟
سعر MORON إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Based Moron ؟
القيمة السوقية لعملة MORON هي $ 12.95K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MORON؟
العرض المتداول لتوكن MORON هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MORON؟
حقق MORON سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MORON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MORON.
ما هو حجم تداول MORON؟
حجم تداول MORON المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MORON هذا العام؟
قد يرتفع MORON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MORON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:06:39 (UTC+8)

تحديثات Based Moron (MORON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

