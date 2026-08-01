سعر Balance اليوم

السعر المباشر لمشروع Balance (EPT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EPT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EPT.

يحتل Balance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 720,953، مع عرض متداول قدره 2.32B EPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EPT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01708052، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EPT بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-3.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 244.29K.

معلومات سوق Balance (EPT)

القيمة السوقية $ 720.95K$ 720.95K $ 720.95K الحجم (24 ساعة) $ 244.29K$ 244.29K $ 244.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M إمداد دورة التداول 2.32B 2.32B 2.32B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Balance هي $ 720.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 244.29K. العرض المتداول لـ EPT يبلغ 2.32B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.11M.