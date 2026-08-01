سعر BakerySwap اليوم

السعر المباشر لمشروع BakerySwap (BAKE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAKE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BAKE.

يحتل BakerySwap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 209,894، مع عرض متداول قدره 288.71M BAKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAKE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.38، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BAKE بمقدار +1.12% خلال الساعة الماضية و-2.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 160.60.

معلومات سوق BakerySwap (BAKE)

القيمة السوقية $ 209.89K$ 209.89K $ 209.89K الحجم (24 ساعة) $ 160.60$ 160.60 $ 160.60 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 531.84K$ 531.84K $ 531.84K إمداد دورة التداول 288.71M 288.71M 288.71M إجمالي العرض 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824

القيمة السوقية الحالية لـ BakerySwap هي $ 209.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 160.60. العرض المتداول لـ BAKE يبلغ 288.71M، مع إجمالي عرض 289770065.5184824. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 531.84K.