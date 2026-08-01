سعر Badger (BADGER)
السعر المباشر لمشروع Badger (BADGER) اليوم هو $ 0.339222، مع تغير بنسبة 0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BADGER الحالي إلى USD هو $ 0.339222 لكل BADGER.
يحتل Badger حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,622,646، مع عرض متداول قدره 19.93M BADGER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BADGER بين $ 0.335631 (أدنى) و$ 0.346664 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 89.08، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.308284.
على المدى القصير، تحرك BADGER بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+2.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.16M.
القيمة السوقية الحالية لـ Badger هي $ 6.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.16M. العرض المتداول لـ BADGER يبلغ 19.93M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.13M.
+0.07%
-0.93%
+2.13%
+2.13%
خلال اليوم، كان سعر Badger مقابل USD هو $ -0.003204784857282983 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Badger مقابل USD هو $ -0.0112800473 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Badger مقابل USD هو $ +0.0088647528 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Badger مقابل USD هو $ -0.0002355349402335 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003204784857282983
|-0.93%
|30 يوم
|$ -0.0112800473
|-3.32%
|60 يوم
|$ +0.0088647528
|+2.61%
|90 يوم
|$ -0.0002355349402335
|-0.00%
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Badger نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر الحالي لـ Badger؟
يتم تداول Badger بسعر $0.339222، مسجلاً تحركًا في السعر بنسبة -0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا الرقم الأسعار في الوقت الفعلي والمجمعة من البورصات العالمية.
كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات التاريخية؟
يبلغ السعر الأعلى على الإطلاق (ATH) لـ Badger $89.08، بينما يبلغ السعر الأدنى على الإطلاق (ATL) $0.308284. إن مقارنة السعر الحالي بهذه المستويات يمكن أن يساعد المستثمرين على تقييم الإمكانات طويلة الأجل ودورات النمو السابقة.
ما هو التقييم العام لـ BADGER اليوم؟
تبلغ القيمة السوقية $6622646، مما يضع الأصل في المرتبة #1387 بين جميع العملات المشفرة.
ما مدى نشاط المشاركة في سوق Badger؟
بلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يوضح مدى تكرار تعامل المتداولين مع BADGER.
ما هو المعروض المتداول ولماذا هو مهم؟
مع وجود 19930669.912362073 رمزًا متداولًا حاليًا، تؤثر ديناميكيات العرض على الندرة ومعدلات التضخم واتجاهات التقييم طويلة الأجل.
أي فئة ينتمي إليها Badger؟
إن Badger يندرج ضمن تصنيف Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio,Governance، الذي يجمعه مع أصول أخرى تشاركه نفس الوظائف أو الأدوار في النظام البيئي.
كيف يؤثر -- على قيمة مقترح BADGER؟
إن العمل على شبكة -- يتيح لـ BADGER الاستفادة من سرعات معاملات محددة ورسوم وأساليب أمنية ووظائف عقود ذكية، مما يساهم في اعتماده بشكل عام.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
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