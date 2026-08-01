سعر Badger اليوم

السعر المباشر لمشروع Badger (BADGER) اليوم هو $ 0.339222، مع تغير بنسبة 0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BADGER الحالي إلى USD هو $ 0.339222 لكل BADGER.

يحتل Badger حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,622,646، مع عرض متداول قدره 19.93M BADGER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BADGER بين $ 0.335631 (أدنى) و$ 0.346664 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 89.08، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.308284.

على المدى القصير، تحرك BADGER بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+2.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.16M.

معلومات سوق Badger (BADGER)

القيمة السوقية $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M الحجم (24 ساعة) $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M إمداد دورة التداول 19.93M 19.93M 19.93M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Badger هي $ 6.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.16M. العرض المتداول لـ BADGER يبلغ 19.93M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.13M.