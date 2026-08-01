سعر Bacon Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Bacon Protocol (BAC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BAC.

يحتل Bacon Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,511.01، مع عرض متداول قدره 1.00B BAC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04629163، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BAC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+10.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bacon Protocol (BAC)

القيمة السوقية $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bacon Protocol هي $ 11.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.51K.