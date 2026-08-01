سعر Backed اليوم

السعر المباشر لمشروع Backed (BACKED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 25,67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BACKED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BACKED.

يحتل Backed حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 284.491، مع عرض متداول قدره 980,30M BACKED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BACKED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BACKED بمقدار +0,05% خلال الساعة الماضية و-15,44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33,11K.

معلومات سوق Backed (BACKED)

القيمة السوقية $ 284,49K$ 284,49K $ 284,49K الحجم (24 ساعة) $ 33,11K$ 33,11K $ 33,11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 284,49K$ 284,49K $ 284,49K إمداد دورة التداول 980,30M 980,30M 980,30M إجمالي العرض 980.299.587,0 980.299.587,0 980.299.587,0

القيمة السوقية الحالية لـ Backed هي $ 284,49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33,11K. العرض المتداول لـ BACKED يبلغ 980,30M، مع إجمالي عرض 980299587.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 284,49K.