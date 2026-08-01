سعر B420 اليوم

السعر المباشر لمشروع B420 (B420) اليوم هو $ 1,269.63، مع تغير بنسبة 39.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل B420 الحالي إلى USD هو $ 1,269.63 لكل B420.

يحتل B420 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,603، مع عرض متداول قدره 69.00 B420. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول B420 بين $ 870.43 (أدنى) و$ 1,602.14 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,925.81، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 758.77.

على المدى القصير، تحرك B420 بمقدار -5.86% خلال الساعة الماضية و-10.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.49K.

معلومات سوق B420 (B420)

القيمة السوقية $ 87.60K$ 87.60K $ 87.60K الحجم (24 ساعة) $ 13.49K$ 13.49K $ 13.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.60K$ 87.60K $ 87.60K إمداد دورة التداول 69.00 69.00 69.00 إجمالي العرض 69.0 69.0 69.0

القيمة السوقية الحالية لـ B420 هي $ 87.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.49K. العرض المتداول لـ B420 يبلغ 69.00، مع إجمالي عرض 69.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.60K.