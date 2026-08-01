سعر aZen اليوم

السعر المباشر لمشروع aZen (AZEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AZEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AZEN.

يحتل aZen حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,202,390، مع عرض متداول قدره 2.43B AZEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AZEN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00324177، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AZEN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 39.26.

معلومات سوق aZen (AZEN)

القيمة السوقية $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M الحجم (24 ساعة) $ 39.26$ 39.26 $ 39.26 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M إمداد دورة التداول 2.43B 2.43B 2.43B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ aZen هي $ 1.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 39.26. العرض المتداول لـ AZEN يبلغ 2.43B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.94M.