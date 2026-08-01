سعر ayFLOW اليوم

السعر المباشر لمشروع ayFLOW (AYFLOW) اليوم هو $ 0.03488783، مع تغير بنسبة 5.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AYFLOW الحالي إلى USD هو $ 0.03488783 لكل AYFLOW.

يحتل ayFLOW حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 730,192، مع عرض متداول قدره 20.93M AYFLOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AYFLOW بين $ 0.03408224 (أدنى) و$ 0.03733679 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.429407، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02914672.

على المدى القصير، تحرك AYFLOW بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-7.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.48.

معلومات سوق ayFLOW (AYFLOW)

القيمة السوقية $ 730.19K$ 730.19K $ 730.19K الحجم (24 ساعة) $ 61.48$ 61.48 $ 61.48 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 730.19K$ 730.19K $ 730.19K إمداد دورة التداول 20.93M 20.93M 20.93M إجمالي العرض 20,929,693.70551122 20,929,693.70551122 20,929,693.70551122

القيمة السوقية الحالية لـ ayFLOW هي $ 730.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.48. العرض المتداول لـ AYFLOW يبلغ 20.93M، مع إجمالي عرض 20929693.70551122. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 730.19K.