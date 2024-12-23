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سعر AXEL (AXEL) المباشر لليوم هو USD 0.066325 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.90M . يتم تحديث سعر AXEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AXEL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.27 - تغيير سعر AXEL خلال اليوم هو -17.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 134.16M

أداء سعر AXEL (AXEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AXEL مقابل USD هو $ -0.01405260966837947 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AXEL مقابل USD هو $ -0.0274681008 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AXEL مقابل USD هو $ -0.0111440392 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AXEL مقابل USD هو $ -0.01197552766041709 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01405260966837947 -17.48% 30 يوم $ -0.0274681008 -41.41% 60 يوم $ -0.0111440392 -16.80% 90 يوم $ -0.01197552766041709 -15.29%

تحليل سعر AXEL (AXEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AXEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.066598$ 0.066598 $ 0.066598 24 ساعة مرتفع $ 0.080772$ 0.080772 $ 0.080772 عالية طوال الوقت $ 0.349088$ 0.349088 $ 0.349088 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -17.48% تغير السعر (7 أيام) -0.83%

معلومات سوق AXEL (AXEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: