سعر AXEL (AXEL)
سعر AXEL (AXEL) المباشر لليوم هو USD 0.066325. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.90M. يتم تحديث سعر AXEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AXEL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.27
- تغيير سعر AXEL خلال اليوم هو -17.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 134.16M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AXEL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AXEL.
خلال اليوم، كان سعر AXEL مقابل USD هو $ -0.01405260966837947 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AXEL مقابل USD هو $ -0.0274681008 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AXEL مقابل USD هو $ -0.0111440392 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AXEL مقابل USD هو $ -0.01197552766041709 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01405260966837947
|-17.48%
|30 يوم
|$ -0.0274681008
|-41.41%
|60 يوم
|$ -0.0111440392
|-16.80%
|90 يوم
|$ -0.01197552766041709
|-15.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AXEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-17.48%
-0.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AXEL إلى AUD
A$0.10545675
|1 AXEL إلى GBP
￡0.05239675
|1 AXEL إلى EUR
€0.06300875
|1 AXEL إلى USD
$0.066325
|1 AXEL إلى MYR
RM0.2984625
|1 AXEL إلى TRY
₺2.3333135
|1 AXEL إلى JPY
¥10.37256675
|1 AXEL إلى RUB
₽6.81622025
|1 AXEL إلى INR
₹5.6336455
|1 AXEL إلى IDR
Rp1,069.75791475
|1 AXEL إلى PHP
₱3.902563
|1 AXEL إلى EGP
￡E.3.37527925
|1 AXEL إلى BRL
R$0.403256
|1 AXEL إلى CAD
C$0.09484475
|1 AXEL إلى BDT
৳7.89333825
|1 AXEL إلى NGN
₦102.6697735
|1 AXEL إلى UAH
₴2.77039525
|1 AXEL إلى VES
Bs3.382575
|1 AXEL إلى PKR
Rs18.38727975
|1 AXEL إلى KZT
₸34.68863825
|1 AXEL إلى THB
฿2.26765175
|1 AXEL إلى TWD
NT$2.16418475
|1 AXEL إلى CHF
Fr0.05902925
|1 AXEL إلى HKD
HK$0.51534525
|1 AXEL إلى MAD
.د.م0.6645765