معلومات سعر Awakeborn Token (AWK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000793 24 ساعة منخفض $ 0.00000837 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00001065 أدنى سعر $ 0.00000353 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) -0.76% تغير السعر (7 أيام) +2.10%

سعر Awakeborn Token (AWK) في الوقت الحقيقي هو $0.00000823. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AWK بين أدنى سعر $ 0.00000793 وأعلى سعر $ 0.00000837، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAWK على الإطلاق هو $ 0.00001065، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000353.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AWK +0.83% على مدار الساعة الماضية، -0.76% على مدار 24 ساعة، و +2.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Awakeborn Token (AWK)

القيمة السوقية $ 249.75K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 823.16K إمداد دورة التداول 30.34B إجمالي العرض 99,999,973,237.3

القيمة السوقية الحالية لـ Awakeborn Token هي $ 249.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AWK يبلغ 30.34B، مع إجمالي عرض 99999973237.3. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 823.16K.