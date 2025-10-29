معلومات سعر Avo (AVO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0123519 $ 0.0123519 $ 0.0123519 24 ساعة منخفض $ 0.01416674 $ 0.01416674 $ 0.01416674 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0123519$ 0.0123519 $ 0.0123519 24 ساعة مرتفع $ 0.01416674$ 0.01416674 $ 0.01416674 عالية طوال الوقت $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.66% تغير السعر (1يوم) -5.64% تغير السعر (7 أيام) -5.87% تغير السعر (7 أيام) -5.87%

سعر Avo (AVO) في الوقت الحقيقي هو $0.01326351. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AVO بين أدنى سعر $ 0.0123519 وأعلى سعر $ 0.01416674، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAVO على الإطلاق هو $ 0.02710749، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AVO +1.66% على مدار الساعة الماضية، -5.64% على مدار 24 ساعة، و -5.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Avo (AVO)

القيمة السوقية $ 13.29M$ 13.29M $ 13.29M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.29M$ 13.29M $ 13.29M إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,969,427.867898 999,969,427.867898 999,969,427.867898

القيمة السوقية الحالية لـ Avo هي $ 13.29M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AVO يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999969427.867898. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.29M.