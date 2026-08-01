سعر Autocompounding Voting KAT اليوم

السعر المباشر لمشروع Autocompounding Voting KAT (AVKAT) اليوم هو $ 0.00537549، مع تغير بنسبة 4.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AVKAT الحالي إلى USD هو $ 0.00537549 لكل AVKAT.

يحتل Autocompounding Voting KAT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,137,847، مع عرض متداول قدره 211.67M AVKAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AVKAT بين $ 0.00532511 (أدنى) و$ 0.00562461 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02173927، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00508837.

على المدى القصير، تحرك AVKAT بمقدار +0.33% خلال الساعة الماضية و-7.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 78.72.

معلومات سوق Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

القيمة السوقية $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M الحجم (24 ساعة) $ 78.72$ 78.72 $ 78.72 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M إمداد دورة التداول 211.67M 211.67M 211.67M إجمالي العرض 211,669,236.7604644 211,669,236.7604644 211,669,236.7604644

القيمة السوقية الحالية لـ Autocompounding Voting KAT هي $ 1.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78.72. العرض المتداول لـ AVKAT يبلغ 211.67M، مع إجمالي عرض 211669236.7604644. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.14M.