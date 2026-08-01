سعر Aussie Dollar Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Aussie Dollar Token (AUDX) اليوم هو $ 0.707924، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUDX الحالي إلى USD هو $ 0.707924 لكل AUDX.

يحتل Aussie Dollar Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,235,642، مع عرض متداول قدره 3.16M AUDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUDX بين $ 0.707808 (أدنى) و$ 0.713501 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.22، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.099824.

على المدى القصير، تحرك AUDX بمقدار -0.52% خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.32K.

معلومات سوق Aussie Dollar Token (AUDX)

القيمة السوقية $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M الحجم (24 ساعة) $ 24.32K$ 24.32K $ 24.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M إمداد دورة التداول 3.16M 3.16M 3.16M إجمالي العرض 3,158,067.0 3,158,067.0 3,158,067.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aussie Dollar Token هي $ 2.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.32K. العرض المتداول لـ AUDX يبلغ 3.16M، مع إجمالي عرض 3158067.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.24M.