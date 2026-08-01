سعر Attention Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Attention Token (ATTN) اليوم هو $ 0.00107765، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATTN الحالي إلى USD هو $ 0.00107765 لكل ATTN.

يحتل Attention Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 551,454، مع عرض متداول قدره 511.71M ATTN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATTN بين $ 0.0010658 (أدنى) و$ 0.00108215 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02018926، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0010658.

على المدى القصير، تحرك ATTN بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و-10.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 354.17.

معلومات سوق Attention Token (ATTN)

القيمة السوقية $ 551.45K$ 551.45K $ 551.45K الحجم (24 ساعة) $ 354.17$ 354.17 $ 354.17 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M إمداد دورة التداول 511.71M 511.71M 511.71M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Attention Token هي $ 551.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 354.17. العرض المتداول لـ ATTN يبلغ 511.71M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.08M.