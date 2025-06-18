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سعر aSUGAR (ASUGAR) المباشر لليوم هو USD 0.079252 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 378.20K . يتم تحديث سعر ASUGAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق aSUGAR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر aSUGAR خلال اليوم هو -6.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.77M

أداء سعر aSUGAR (ASUGAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aSUGAR مقابل USD هو $ -0.00534523111573145 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر aSUGAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر aSUGAR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر aSUGAR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00534523111573145 -6.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر aSUGAR (ASUGAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر aSUGAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.079067$ 0.079067 $ 0.079067 24 ساعة مرتفع $ 0.084597$ 0.084597 $ 0.084597 عالية طوال الوقت $ 0.099079$ 0.099079 $ 0.099079 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -6.31% تغير السعر (7 أيام) -12.23%

معلومات سوق aSUGAR (ASUGAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: