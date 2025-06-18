سعر aSUGAR (ASUGAR)
سعر aSUGAR (ASUGAR) المباشر لليوم هو USD 0.079252. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 378.20K. يتم تحديث سعر ASUGAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق aSUGAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر aSUGAR خلال اليوم هو -6.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.77M
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خلال اليوم، كان سعر aSUGAR مقابل USD هو $ -0.00534523111573145 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aSUGAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aSUGAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aSUGAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00534523111573145
|-6.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر aSUGAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-6.31%
-12.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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