توكنوميكس aSUGAR (ASUGAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول aSUGAR (ASUGAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات aSUGAR (ASUGAR) Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. الموقع الرسمي: https://app.beraji.com اشتر ASUGAR الآن!

توكنوميكس aSUGAR (ASUGAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار aSUGAR (ASUGAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 316.21K $ 316.21K $ 316.21K إجمالي العرض: $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M العرض المتداول: $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 316.21K $ 316.21K $ 316.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.099079 $ 0.099079 $ 0.099079 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.067696 $ 0.067696 $ 0.067696 السعر الحالي: $ 0.07263 $ 0.07263 $ 0.07263 معرفة المزيد عن سعر aSUGAR (ASUGAR)

توكنوميكس aSUGAR (ASUGAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس aSUGAR (ASUGAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASUGAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASUGAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASUGAR، استكشف السعر المباشر لتوكن ASUGAR!

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