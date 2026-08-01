سعر Astherus اليوم

السعر المباشر لمشروع Astherus (ASTHERUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASTHERUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ASTHERUS.

يحتل Astherus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,061، مع عرض متداول قدره 1.00B ASTHERUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASTHERUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00203166، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ASTHERUS بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و+17.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Astherus (ASTHERUS)

القيمة السوقية $ 29.06K$ 29.06K $ 29.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.06K$ 29.06K $ 29.06K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Astherus هي $ 29.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASTHERUS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.06K.