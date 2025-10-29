معلومات سعر ASSDAQ (ASSDAQ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00126424 $ 0.00126424 $ 0.00126424 24 ساعة منخفض $ 0.00155368 $ 0.00155368 $ 0.00155368 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00126424$ 0.00126424 $ 0.00126424 24 ساعة مرتفع $ 0.00155368$ 0.00155368 $ 0.00155368 عالية طوال الوقت $ 0.01013732$ 0.01013732 $ 0.01013732 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.55% تغير السعر (1يوم) -4.25% تغير السعر (7 أيام) +59.10% تغير السعر (7 أيام) +59.10%

سعر ASSDAQ (ASSDAQ) في الوقت الحقيقي هو $0.00147523. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASSDAQ بين أدنى سعر $ 0.00126424 وأعلى سعر $ 0.00155368، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASSDAQ على الإطلاق هو $ 0.01013732، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASSDAQ +2.55% على مدار الساعة الماضية، -4.25% على مدار 24 ساعة، و +59.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ASSDAQ (ASSDAQ)

القيمة السوقية $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,940,207.804344 999,940,207.804344 999,940,207.804344

القيمة السوقية الحالية لـ ASSDAQ هي $ 1.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASSDAQ يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999940207.804344. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.47M.