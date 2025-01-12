سعر Artificial idiot (AII)
سعر Artificial idiot (AII) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.57K. يتم تحديث سعر AII مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Artificial idiot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.18
- تغيير سعر Artificial idiot خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 986.62M
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خلال اليوم، كان سعر Artificial idiot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Artificial idiot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Artificial idiot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Artificial idiot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.35%
|30 يوم
|$ 0
|-23.58%
|60 يوم
|$ 0
|-10.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Artificial idiot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-1.35%
-9.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI Meme Token for Artificial Idiot Bot
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