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سعر Artificial idiot (AII) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.57K . يتم تحديث سعر AII مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Artificial idiot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.18 - تغيير سعر Artificial idiot خلال اليوم هو -1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 986.62M

أداء سعر Artificial idiot (AII) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Artificial idiot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Artificial idiot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Artificial idiot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Artificial idiot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.35% 30 يوم $ 0 -23.58% 60 يوم $ 0 -10.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Artificial idiot (AII)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Artificial idiot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00587289$ 0.00587289 $ 0.00587289 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -1.35% تغير السعر (7 أيام) -9.83%

معلومات سوق Artificial idiot (AII)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: