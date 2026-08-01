سعر ARTFI اليوم

السعر المباشر لمشروع ARTFI (ARTFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3,77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARTFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ARTFI.

يحتل ARTFI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 99 539، مع عرض متداول قدره 130,37M ARTFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARTFI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,03891979، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ARTFI بمقدار +0,02% خلال الساعة الماضية و-0,56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30,09K.

معلومات سوق ARTFI (ARTFI)

القيمة السوقية $ 99,54K$ 99,54K $ 99,54K الحجم (24 ساعة) $ 30,09K$ 30,09K $ 30,09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 763,53K$ 763,53K $ 763,53K إمداد دورة التداول 130,37M 130,37M 130,37M إجمالي العرض 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ ARTFI هي $ 99,54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30,09K. العرض المتداول لـ ARTFI يبلغ 130,37M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 763,53K.