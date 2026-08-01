سعر Arqen اليوم

السعر المباشر لمشروع Arqen (ARQ) اليوم هو $ 0.00758746، مع تغير بنسبة 3.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARQ الحالي إلى USD هو $ 0.00758746 لكل ARQ.

يحتل Arqen حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 622,243، مع عرض متداول قدره 82.00M ARQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARQ بين $ 0.00750874 (أدنى) و$ 0.00800981 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01398605، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00540181.

على المدى القصير، تحرك ARQ بمقدار +0.65% خلال الساعة الماضية و-1.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.12K.

معلومات سوق Arqen (ARQ)

القيمة السوقية $ 622.24K$ 622.24K $ 622.24K الحجم (24 ساعة) $ 54.12K$ 54.12K $ 54.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 758.83K$ 758.83K $ 758.83K إمداد دورة التداول 82.00M 82.00M 82.00M إجمالي العرض 99,999,989.506657 99,999,989.506657 99,999,989.506657

القيمة السوقية الحالية لـ Arqen هي $ 622.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.12K. العرض المتداول لـ ARQ يبلغ 82.00M، مع إجمالي عرض 99999989.506657. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 758.83K.