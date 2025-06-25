سعر Aros (AROS)
سعر Aros (AROS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 338.24K. يتم تحديث سعر AROS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aros الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Aros خلال اليوم هو +29.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Aros مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aros مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aros مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aros مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+29.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aros: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.47%
+29.43%
+32.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Aros ($AROS) — the first Stablecoin Meme Token on Ethereum! Aros is the loyal dog of Circle’s USDC, bringing stability and fun together in the world of memecoins. While other tokens chase hype, $AROS stands firm with a unique concept: a meme token inspired by the most trusted stablecoin in crypto. Built for the community, Aros is 0 tax, with liquidity burned and the contract fully renounced, ensuring true decentralization and safety. Whether you're a USDC believer or just love dog-themed tokens, $AROS is ready to fetch attention across the meme space. Join the stable revolution and ride with the first dog of USDC — Aros!
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