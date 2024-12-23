سعر ARMY (ARMY)
سعر ARMY (ARMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 415.33K. يتم تحديث سعر ARMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARMY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 916.80
- تغيير سعر ARMY خلال اليوم هو +0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00B
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خلال اليوم، كان سعر ARMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARMY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.67%
|30 يوم
|$ 0
|-59.35%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARMY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
+0.67%
-30.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ARMY, previously known as PAC, has emerged as the largest meme-driven project within the BLAST ecosystem. Recently, the project transitioned to the Solana blockchain, marking a new phase as it becomes entirely community-led. This platform is designed to create meaningful opportunities for artists, musicians, and traders, empowering them to showcase their talents and connect with a broader audience. ARMY’s community-centric approach enables participants not only to engage creatively but also to generate income through their involvement. Whether you’re a creator or an enthusiast, ARMY provides a dynamic space to collaborate, share ideas, and benefit from the growing world of digital assets.
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