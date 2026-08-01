سعر ARI اليوم

السعر المباشر لمشروع ARI (ARI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ARI.

يحتل ARI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 84,761، مع عرض متداول قدره 479.63M ARI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01001945، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ARI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.30.

معلومات سوق ARI (ARI)

القيمة السوقية $ 84.76K$ 84.76K $ 84.76K الحجم (24 ساعة) $ 8.30$ 8.30 $ 8.30 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.76K$ 84.76K $ 84.76K إمداد دورة التداول 479.63M 479.63M 479.63M إجمالي العرض 479,632,972.0 479,632,972.0 479,632,972.0

القيمة السوقية الحالية لـ ARI هي $ 84.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.30. العرض المتداول لـ ARI يبلغ 479.63M، مع إجمالي عرض 479632972.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.76K.