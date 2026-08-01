سعر Argonot اليوم

السعر المباشر لمشروع Argonot (ARGNOT) اليوم هو $ 3.39، مع تغير بنسبة 9.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARGNOT الحالي إلى USD هو $ 3.39 لكل ARGNOT.

يحتل Argonot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 285,023، مع عرض متداول قدره 83.78K ARGNOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARGNOT بين $ 3.32 (أدنى) و$ 3.59 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 16.43، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 2.49.

على المدى القصير، تحرك ARGNOT بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-49.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.84K.

معلومات سوق Argonot (ARGNOT)

القيمة السوقية $ 285.02K$ 285.02K $ 285.02K الحجم (24 ساعة) $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 285.02K$ 285.02K $ 285.02K إمداد دورة التداول 83.78K 83.78K 83.78K إجمالي العرض 83,784.50225573908 83,784.50225573908 83,784.50225573908

القيمة السوقية الحالية لـ Argonot هي $ 285.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.84K. العرض المتداول لـ ARGNOT يبلغ 83.78K، مع إجمالي عرض 83784.50225573908. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 285.02K.