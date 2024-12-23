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سعر Ares Protocol (ARES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.14K . يتم تحديث سعر ARES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ares Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.73K - تغيير سعر Ares Protocol خلال اليوم هو +2.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 287.17M

أداء سعر Ares Protocol (ARES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ares Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ares Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ares Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ares Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.35% 30 يوم $ 0 -14.26% 60 يوم $ 0 +8.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ares Protocol (ARES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ares Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.2971$ 0.2971 $ 0.2971 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +2.35% تغير السعر (7 أيام) -6.50%

معلومات سوق Ares Protocol (ARES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: