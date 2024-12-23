سعر Ares Protocol (ARES)
سعر Ares Protocol (ARES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 155.14K. يتم تحديث سعر ARES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ares Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.73K
- تغيير سعر Ares Protocol خلال اليوم هو +2.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 287.17M
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خلال اليوم، كان سعر Ares Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ares Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ares Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ares Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.35%
|30 يوم
|$ 0
|-14.26%
|60 يوم
|$ 0
|+8.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ares Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+2.35%
-6.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem.
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