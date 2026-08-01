سعر Arena Two اليوم

السعر المباشر لمشروع Arena Two (ATWO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATWO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ATWO.

يحتل Arena Two حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,753، مع عرض متداول قدره 140.90M ATWO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATWO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04753952، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ATWO بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و+26.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.44K.

معلومات سوق Arena Two (ATWO)

القيمة السوقية $ 47.75K$ 47.75K $ 47.75K الحجم (24 ساعة) $ 3.44K$ 3.44K $ 3.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 338.93K$ 338.93K $ 338.93K إمداد دورة التداول 140.90M 140.90M 140.90M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Arena Two هي $ 47.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.44K. العرض المتداول لـ ATWO يبلغ 140.90M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 338.93K.