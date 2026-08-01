سعر Archivas اليوم

السعر المباشر لمشروع Archivas (RCHV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RCHV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RCHV.

يحتل Archivas حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,447، مع عرض متداول قدره 1.00B RCHV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RCHV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00376413، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RCHV بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+11.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Archivas (RCHV)

القيمة السوقية $ 21.45K$ 21.45K $ 21.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.45K$ 21.45K $ 21.45K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Archivas هي $ 21.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RCHV يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.45K.