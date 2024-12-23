سعر Arcade (ARCD)
سعر Arcade (ARCD) المباشر لليوم هو USD 0.01839463. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 377.93K. يتم تحديث سعر ARCD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arcade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.20
- تغيير سعر Arcade خلال اليوم هو +1.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.55M
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خلال اليوم، كان سعر Arcade مقابل USD هو $ +0.00033384 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcade مقابل USD هو $ +0.0047049619 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcade مقابل USD هو $ +0.0033663111 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcade مقابل USD هو $ -0.00232746340317279 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00033384
|+1.85%
|30 يوم
|$ +0.0047049619
|+25.58%
|60 يوم
|$ +0.0033663111
|+18.30%
|90 يوم
|$ -0.00232746340317279
|-11.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.85%
-29.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol.
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