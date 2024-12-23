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سعر Arcade (ARCD) المباشر لليوم هو USD 0.01839463 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 377.93K . يتم تحديث سعر ARCD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arcade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.20 - تغيير سعر Arcade خلال اليوم هو +1.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.55M

أداء سعر Arcade (ARCD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arcade مقابل USD هو $ +0.00033384 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcade مقابل USD هو $ +0.0047049619 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcade مقابل USD هو $ +0.0033663111 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcade مقابل USD هو $ -0.00232746340317279 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033384 +1.85% 30 يوم $ +0.0047049619 +25.58% 60 يوم $ +0.0033663111 +18.30% 90 يوم $ -0.00232746340317279 -11.23%

تحليل سعر Arcade (ARCD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01795657$ 0.01795657 $ 0.01795657 24 ساعة مرتفع $ 0.01850446$ 0.01850446 $ 0.01850446 عالية طوال الوقت $ 0.592641$ 0.592641 $ 0.592641 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.85% تغير السعر (7 أيام) -29.82%

معلومات سوق Arcade (ARCD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: