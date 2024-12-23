سعر ArbiPad (ARBI)
سعر ArbiPad (ARBI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 316.13K. يتم تحديث سعر ARBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArbiPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.77K
- تغيير سعر ArbiPad خلال اليوم هو -0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.46B
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خلال اليوم، كان سعر ArbiPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArbiPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArbiPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArbiPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.50%
|30 يوم
|$ 0
|-5.86%
|60 يوم
|$ 0
|-14.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArbiPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.50%
-0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap
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