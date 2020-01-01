توكنوميكس ArbiPad (ARBI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ArbiPad (ARBI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ArbiPad (ARBI) What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI.

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Incentive Rewards Program for Community How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap الموقع الرسمي: https://www.arbipad.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.arbipad.com/ اشتر ARBI الآن!

توكنوميكس ArbiPad (ARBI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ArbiPad (ARBI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 37.14K $ 37.14K $ 37.14K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 5.46B $ 5.46B $ 5.46B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.09K $ 68.09K $ 68.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00174926 $ 0.00174926 $ 0.00174926 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ArbiPad (ARBI)

توكنوميكس ArbiPad (ARBI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ArbiPad (ARBI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARBI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARBI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARBI، استكشف السعر المباشر لتوكن ARBI!

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