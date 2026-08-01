سعر apyUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع apyUSD (APYUSD) اليوم هو $ 1.33، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APYUSD الحالي إلى USD هو $ 1.33 لكل APYUSD.

يحتل apyUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 176,973,640، مع عرض متداول قدره 133.40M APYUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APYUSD بين $ 1.31 (أدنى) و$ 1.34 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,799.87، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.97356.

على المدى القصير، تحرك APYUSD بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-0.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 334.12K.

معلومات سوق apyUSD (APYUSD)

القيمة السوقية $ 176.97M$ 176.97M $ 176.97M الحجم (24 ساعة) $ 334.12K$ 334.12K $ 334.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 176.97M$ 176.97M $ 176.97M إمداد دورة التداول 133.40M 133.40M 133.40M إجمالي العرض 133,400,872.544785 133,400,872.544785 133,400,872.544785

القيمة السوقية الحالية لـ apyUSD هي $ 176.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 334.12K. العرض المتداول لـ APYUSD يبلغ 133.40M، مع إجمالي عرض 133400872.544785. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 176.97M.