معلومات سعر APIX (APIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.77% تغير السعر (1يوم) -6.19% تغير السعر (7 أيام) -21.80% تغير السعر (7 أيام) -21.80%

سعر APIX (APIX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APIX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPIX على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APIX +0.77% على مدار الساعة الماضية، -6.19% على مدار 24 ساعة، و -21.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق APIX (APIX)

القيمة السوقية $ 444.66K$ 444.66K $ 444.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 447.42K$ 447.42K $ 447.42K إمداد دورة التداول 9.82B 9.82B 9.82B إجمالي العرض 9,885,000,000.0 9,885,000,000.0 9,885,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ APIX هي $ 444.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APIX يبلغ 9.82B، مع إجمالي عرض 9885000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 447.42K.