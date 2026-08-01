سعر Aped اليوم

السعر المباشر لمشروع Aped (APED) اليوم هو $ 0.077784، مع تغير بنسبة 2.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل APED الحالي إلى USD هو $ 0.077784 لكل APED.

يحتل Aped حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,784، مع عرض متداول قدره 1.00M APED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول APED بين $ 0.075567 (أدنى) و$ 0.07768 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 15.27، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.070303.

على المدى القصير، تحرك APED بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-3.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 111.01.

معلومات سوق Aped (APED)

القيمة السوقية $ 77.78K$ 77.78K $ 77.78K الحجم (24 ساعة) $ 111.01$ 111.01 $ 111.01 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.78K$ 77.78K $ 77.78K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aped هي $ 77.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 111.01. العرض المتداول لـ APED يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.78K.