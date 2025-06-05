سعر Apartment (APARTMENT)
سعر Apartment (APARTMENT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.29K. يتم تحديث سعر APARTMENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apartment الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Apartment خلال اليوم هو +8.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99,976.25T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر APARTMENT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر APARTMENT.
خلال اليوم، كان سعر Apartment مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apartment مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apartment مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apartment مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.68%
|30 يوم
|$ 0
|-57.66%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apartment: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+8.68%
-0.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1 Apartment = 1 $Apartment Hedge homes, own Apartment. 🏢 Apartment is a decentralized cryptocurrency that connects real estate with blockchain. With 1 $Apartment equal to 1 Apartment, this token offers virtual real estate investment opportunities, utilizing blockchain for transparency and security. As the "House coin" trend grows, Apartment allows users to participate in the real estate market with decentralization, community governance, and future-focused digital assets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 APARTMENT إلى VND
₫--
|1 APARTMENT إلى AUD
A$--
|1 APARTMENT إلى GBP
￡--
|1 APARTMENT إلى EUR
€--
|1 APARTMENT إلى USD
$--
|1 APARTMENT إلى MYR
RM--
|1 APARTMENT إلى TRY
₺--
|1 APARTMENT إلى JPY
¥--
|1 APARTMENT إلى RUB
₽--
|1 APARTMENT إلى INR
₹--
|1 APARTMENT إلى IDR
Rp--
|1 APARTMENT إلى KRW
₩--
|1 APARTMENT إلى PHP
₱--
|1 APARTMENT إلى EGP
￡E.--
|1 APARTMENT إلى BRL
R$--
|1 APARTMENT إلى CAD
C$--
|1 APARTMENT إلى BDT
৳--
|1 APARTMENT إلى NGN
₦--
|1 APARTMENT إلى UAH
₴--
|1 APARTMENT إلى VES
Bs--
|1 APARTMENT إلى PKR
Rs--
|1 APARTMENT إلى KZT
₸--
|1 APARTMENT إلى THB
฿--
|1 APARTMENT إلى TWD
NT$--
|1 APARTMENT إلى AED
د.إ--
|1 APARTMENT إلى CHF
Fr--
|1 APARTMENT إلى HKD
HK$--
|1 APARTMENT إلى MAD
.د.م--
|1 APARTMENT إلى MXN
$--