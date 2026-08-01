سعر Ansem Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Ansem Cat (ANSEMCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANSEMCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANSEMCAT.

يحتل Ansem Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,231,707، مع عرض متداول قدره 420.69B ANSEMCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANSEMCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANSEMCAT بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+1.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ansem Cat (ANSEMCAT)

القيمة السوقية $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ansem Cat هي $ 1.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANSEMCAT يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.23M.