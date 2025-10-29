معلومات سعر AnonymousCodingCult (ACC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.088465 $ 0.088465 $ 0.088465 24 ساعة منخفض $ 0.094588 $ 0.094588 $ 0.094588 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.088465$ 0.088465 $ 0.088465 24 ساعة مرتفع $ 0.094588$ 0.094588 $ 0.094588 عالية طوال الوقت $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 أدنى سعر $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -4.13% تغير السعر (7 أيام) -6.01% تغير السعر (7 أيام) -6.01%

سعر AnonymousCodingCult (ACC) في الوقت الحقيقي هو $0.088849. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ACC بين أدنى سعر $ 0.088465 وأعلى سعر $ 0.094588، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـACC على الإطلاق هو $ 0.188123، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02861669.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ACC -1.08% على مدار الساعة الماضية، -4.13% على مدار 24 ساعة، و -6.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AnonymousCodingCult (ACC)

القيمة السوقية $ 604.39K$ 604.39K $ 604.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 604.39K$ 604.39K $ 604.39K إمداد دورة التداول 6.80M 6.80M 6.80M إجمالي العرض 6,802,446.508153 6,802,446.508153 6,802,446.508153

القيمة السوقية الحالية لـ AnonymousCodingCult هي $ 604.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ACC يبلغ 6.80M، مع إجمالي عرض 6802446.508153. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 604.39K.